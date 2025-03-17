Глава МЗС Угорщини пообіцяв протистояти "войовничим пропозиціям" ЄС щодо України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв протистояти пропозиціям Брюсселя щодо підтримки України.

Про це він написав у Facebook перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Угорщини підкреслив, що Брюссель начебто зараз повністю ізольований від світової політики через те, що ліберальні "європейські політики постійно намагаються перешкодити успіху мирних переговорів".

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС для України готується мінімальний пакет фінансової підтримки на 20 млрд євро.

"Ми не дамо їм втягнути нас у це, ми не дозволимо фінансувати транспорт зброї в Україну за гроші угорських платників податків. Натомість ми підтримуємо мирні переговори", – написав Сійярто.

"Сьогодні ми їдемо до Брюсселя, щоб протистояти войовничим пропозиціям та сприяти успіху мирних переговорів", – заявив він в іншому дописі.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити подальшу військову підтримку України.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас пропонує надати військову допомогу Україні на суму від 20 до 40 млрд євро цього року. Щоб запобігти потенційному вето з боку окремих урядів, участь у програмі буде добровільною, пояснювали в Міністерстві закордонних справ Німеччини перед зустріччю у Брюсселі.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Більше читайте у матеріалі Сергія Сидоренка: "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.