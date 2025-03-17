Глава МИД Венгрии пообещал противостоять "воинственным предложениям" ЕС по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал противостоять предложениям Брюсселя по поддержке Украины.

Об этом он написал в Facebook перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Брюссель якобы сейчас полностью изолирован от мировой политики из-за того, что либеральные "европейские политики постоянно пытаются помешать успеху мирных переговоров".

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС для Украины готовится минимальный пакет финансовой поддержки на 20 млрд евро.

"Мы не дадим им втянуть нас в это, мы не позволим финансировать транспорт оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры", – написал Сийярто.

"Сегодня мы едем в Брюссель, чтобы противостоять воинственным предложениям и способствовать успеху мирных переговоров", – заявил он в другом посте.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предлагает оказать военную помощь Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро в этом году. Чтобы предотвратить потенциальное вето со стороны отдельных правительств, участие в программе будет добровольным, объясняли в Министерстве иностранных дел Германии перед встречей в Брюсселе.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Больше читайте в материале Сергея Сидоренко: "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС.