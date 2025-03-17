Сибига призвал устранить блокирование Венгрии на пути Украины в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о важности устранения препятствий для открытия первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз, что блокирует Венгрия.

Об этом он сказал во время онлайн-участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, пишет "Европейская правда",

Во время своего выступления Сибига заявил о необходимости ускорения всех политических процессов ЕС, в частности о критической важности устранения препятствий для открытия кластера 1 "Фундаментальные вопросы" в процессе вступления Украины в ЕС.

"Вступление Украины в ЕС и путь к миру непосредственно связаны между собой", – отметил министр.

Также он отметил, что сейчас – время вооружаться и укрепить обороноспособность Украины и остальной Европы.

"Украина и Европа, вооруженные до зубов, смогут удержать Россию от новой большой войны", – подчеркнул украинский министр.

Он призвал европейских партнеров приложить максимальные усилия для скорейшего увеличения военной помощи Украине, заполнения критических пробелов, инвестирования в украинский оборонный сектор и расширения финансирования собственной обороны.

Министр отметил необходимость использования санкционного давления как рычага воздействия на Москву.

Кроме этого, Сибига предложил применять меньшие и более частые пакеты, направленные на конкретные сектора, такие как военная промышленность, банковский сектор, атомная энергетика и другие.

В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость усиления контроля за энергетическими санкциями, а также заявил о наличии всех правовых оснований для использования замороженных российских активов для поддержки Украины уже сейчас.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину большой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

12 марта Сибига заявил, что Украина рассматривает различные варианты урегулирования вопроса блокирования Венгрией начала переговоров о вступлении в ЕС.

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