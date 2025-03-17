Прокуратура Литви підтвердила причетність РФ і до підпалу ТРЦ у Варшаві

Окрім підпалу магазину IKEA у Вільнюсі російські спецслужби також стоять за підпалом торгового центру у Варшаві.

Про це заявила прокуратура Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Литовська прокуратура оголосила, що за минулорічним підпалом магазину мережі IKEA у Вільнюсі стоїть російська військова розвідка. На думку литовських слідчих, ГРУ також стоїть за підпалом торгового залу в Польщі.

Литовське слідство встановило, що безпосередні виконавці підпалу були пов'язані з російськими службами довгим ланцюжком посередників.

У Генпрокуратурі повідомили, що обидва виконавці злочину є громадянами України. Один з обвинувачених наразі затриманий у Польщі, а правоохоронні органи обох країн співпрацюють та координують свої дії. Справу іншого 17 березня передали до суду у Литві.

На інформацію литовської прокуратури відреагував глава польського уряду Дональд Туск.

"Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. Відповідно до наших підозр. Як і при спробі підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, росіяни найняли громадян України. Виняткова підступність", – написав Туск в Х.

В окремому дописі англійською мовою прем’єр Польщі додав, що добре знати цю інформацію перед потенційними переговорами з РФ.

"Така природа цієї держави", – зазначив Туск.

Минулого тижня польські слідчі також висунули звинувачення білорусу. Справа стосується підпалу великоформатного будівельного ринку у Варшаві на вулиці Радзимінської у квітні минулого року, незадовго до пожежі в ТРЦ на вулиці Маривільській 44 у польській столиці. Цей чоловік – як показало слідство – також діяв за наказом російської розвідки.