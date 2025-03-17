Прокуратура Литвы подтвердила причастность РФ и к поджогу ТРЦ в Варшаве

Кроме поджога магазина IKEA в Вильнюсе российские спецслужбы также стоят за поджогом торгового центра в Варшаве.

Об этом заявила прокуратура Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Литовская прокуратура объявила, что за прошлогодним поджогом магазина сети IKEA в Вильнюсе стоит российская военная разведка. По мнению литовских следователей, ГРУ также стоит за поджогом торгового зала в Польше.

Литовское следствие установило, что непосредственные исполнители поджога были связаны с российскими службами длинной цепочкой посредников.

В Генпрокуратуре сообщили, что оба исполнителя преступления являются гражданами Украины. Один из обвиняемых сейчас задержан в Польше, а правоохранительные органы обеих стран сотрудничают и координируют свои действия. Дело другого 17 марта передали в суд в Литве.

На информацию литовской прокуратуры отреагировал глава польского правительства Дональд Туск.

"Литовская прокуратура заявила, что за поджогами в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы. Согласно нашим подозрениям, как и при попытке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве, россияне наняли граждан Украины. Исключительное коварство", – написал Туск в Х.

В отдельной заметке на английском языке премьер Польши добавил, что хорошо знать эту информацию перед потенциальными переговорами с РФ.

"Такова природа этого государства", – отметил Туск.

На прошлой неделе польские следователи также предъявили обвинения белорусу. Дело касается поджога крупноформатного строительного рынка в Варшаве на улице Радзиминской в апреле прошлого года, незадолго до пожара в ТРЦ на улице Маривильской 44 в польской столице. Этот человек – как показало следствие – также действовал по приказу российской разведки.