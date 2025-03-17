У Литві заявили, що підпал IKEA у Вільнюсі вчинили за вказівкою спецслужб РФ

Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, в якій одна особа звинувачується в підпалі торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Дані, що містяться в матеріалах досудового розслідування, дозволяють обґрунтовано припустити, що злочинні дії були вчинені іноземним громадянином, який на той час був неповнолітнім.

Він діяв в інтересах російських військових структур та спецслужб, у складі заздалегідь створеної організованої терористичної групи, яка мала на меті вчинення злочинів терористичного характеру на території Литви та Латвії, спільно з іншими особами, щодо яких досудове розслідування проводиться окремо.

"Обвинувальний акт підписаний, справа направляється до Вільнюського обласного суду, в якому одній особі пред'явлено звинувачення в скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних з тероризмом", – сказав Артурас Урбеліс, головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури на пресконференції в понеділок.

За його словами, підозрюваному інкримінують три злочини – вчинення терористичного акту, підготовку з терористичною метою та незаконне зберігання вибухових речовин.

"У ході досудового розслідування встановлено, що безпосередніми виконавцями були двоє молодих людей, віком до 20 років. Один з них, якого ми передаємо до суду, був неповнолітнім", – зазначив Урбеліс.

У Генпрокуратурі повідомили, що обидва виконавці злочину є громадянами України. Один з обвинувачених наразі затриманий у Польщі, а правоохоронні органи обох країн співпрацюють та координують свої дії.

"Організатором цих дій є Росія, це пов'язано з військовою розвідкою, з силовими структурами", – підкреслив Урбеліс.

За його словами, наразі підозрюваний перебуває під найсуворішим запобіжним заходом – арештом. Він перебуває під вартою з травня.

За словами прокурора, IKEA також була обрана не випадково. У Росії були закриті магазини IKEA, а також кілька виробничих майданчиків. За словами Урбеліса, це торкнулося близько 15 тисяч людей в Росії, а група IKEA також зробила значний внесок у підтримку України.

Саулюс Брігінас, заступник начальника Бюро кримінальної поліції Литви, під час пресконференції зазначив, що це не перше і не останнє розслідування, проведене Бюро кримінальної поліції, де встановлюються і затримуються особи за заплановані, підготовлені або скоєні терористичні злочини, які мають елементи або цілі саботажу.

Нещодавно у Литві розповіли, що диверсійна група намагалася підпалити вантаж військової допомоги, що прямував до України, але була успішно зупинена.

Перед цим генеральний прокурор Ніда Грюншкене повідомила журналістам, що правоохоронні органи Литви ведуть кілька досудових розслідувань за підозрою в диверсійних операціях, але вона утрималася від надання більш детальної інформації.