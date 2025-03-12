У Польщі висунули звинувачення білорусу у підпалі супермаркету у Варшаві

Польська прокуратура висунула звинувачення громадянину Білорусі, якого підозрюють у підпалі великого будівельного супермаркету у Варшаві за завданням російських спецслужб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву прокуратури Польщі.

Як зазначили у відомстві, у квітні 2024 року підозрюваний Степан К. розлив у супермаркеті легкозаймисту рідину і залишив пристрої, за допомогою яких можна було дистанційно викликати пожежу.

Також встановлено, що Степан К. фіксував свої дії на телефон, щоб задокументувати здійснення диверсії. Частина цих кадрів згодом була опублікована на російських пропагандистських порталах.

Унаслідок пожежі згоріла частина магазину, завдавши збитків на суму понад 3,5 мільйона злотих (близько 900 тисяч доларів).

Польські правоохоронці встановили, що підозрюваний здійснив вищевказаний підпал, діючи в інтересах та за завданням спецслужб РФ.

Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у лютому польський суд визнав українця винним у плануванні диверсій на користь російських служб і засудив його до восьми років позбавлення волі.

Перед тим польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про депортацію громадянина Росії, підозрюваного в координації диверсій проти Польщі, США та інших союзників.