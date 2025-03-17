Підозрюваному в замаху на Фіцо висунули звинувачення в тероризмі

Підозрюваному в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що стався у травні минулого року, висунуто звинувачення в тероризмі.

Відповідну заяву словацької прокуратури наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Підозрюваний Юрай Цинтула був арештований одразу після замаху.

Минулого місяця поліція завершила розслідування щодо нього і рекомендувала йому постати перед судом. Коли саме відбудеться суд, не уточнюють.

Спочатку підозрюваного обвинувачували в замаху на вбивство. У липні прокурори відмовилися від цього обвинувачення і заявили, що замість нього домагатимуться серйознішого обвинувачення в участі в терористичній атаці, ґрунтуючись на отриманих слідчими доказах.

Нагадаємо, 15 травня минулого року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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