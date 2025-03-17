Подозреваемому в покушении на Фицо предъявили обвинение в терроризме

Подозреваемому в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло в мае прошлого года, предъявлено обвинение в терроризме.

Соответствующее заявление словацкой прокуратуры приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Подозреваемый Юрай Цинтула был арестован сразу после покушения.

В прошлом месяце полиция завершила расследование в отношении него и рекомендовала ему предстать перед судом. Когда именно состоится суд, не уточняется.

Сначала подозреваемого обвиняли в покушении на убийство. В июле прокуроры отказались от этого обвинения и заявили, что вместо него будут добиваться более серьезного обвинения в участии в террористической атаке, основываясь на полученных следователями доказательствах.

Напомним, 15 мая прошлого года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.