Подозреваемому в покушении на Фицо предъявили обвинение в терроризме
Подозреваемому в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло в мае прошлого года, предъявлено обвинение в терроризме.
Соответствующее заявление словацкой прокуратуры приводит AP, сообщает "Европейская правда".
Подозреваемый Юрай Цинтула был арестован сразу после покушения.
В прошлом месяце полиция завершила расследование в отношении него и рекомендовала ему предстать перед судом. Когда именно состоится суд, не уточняется.
Сначала подозреваемого обвиняли в покушении на убийство. В июле прокуроры отказались от этого обвинения и заявили, что вместо него будут добиваться более серьезного обвинения в участии в террористической атаке, основываясь на полученных следователями доказательствах.
Напомним, 15 мая прошлого года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.
Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.
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