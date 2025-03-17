Сійярто не сподобалось, що його колеги в ЄС підтримують Україну, а не Угорщину

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поскаржився, що на зустрічі глав дипломатїі країн ЄС 17 березня не побачив підтримки позиції Будапешта стосовно захисту прав угорців в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex.

Сійярто розповів угорським журналістам після засідання глав МЗС країн ЄС, що його український колега Андрій Сибіга описав питання угорців на Закарпатті як штучну проблему, що, за його словами, є неприйнятним.

Він також назвав скандальним той факт, що деякі міністри закордонних справ підтримали Україну та заявили, що права закарпатських угорців мають оцінюватись інституціями ЄС.

На думку глави МЗС Угорщини, Брюссель хоче "кинути людей Закарпаття та його права на поталу", щоб змусити Україну якнайшвидше приєднатися до ЄС.

Також Сійярто переказав нібито твердження міністерки закордонних справ Німеччини про те, що Угорщина "повинна вирішити, до якого клубу вона хоче належати".

Цього року в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

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