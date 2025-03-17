Сийярто не понравилось, что его коллеги в ЕС поддерживают Украину, а не Венгрию

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пожаловался, что на встрече глав дипломатии стран ЕС 17 марта не увидел поддержки позиции Будапешта по защите прав венгров в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Telex.

Сийярто рассказал венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, что его украинский коллега Андрей Сибига описал вопрос венгров на Закарпатье как искусственную проблему, что, по его словам, неприемлемо.

Он также назвал скандальным тот факт, что некоторые министры иностранных дел поддержали Украину и заявили, что права закарпатских венгров должны оцениваться институтами ЕС.

По мнению главы МИД Венгрии, Брюссель хочет "бросить людей Закарпатья и его права на растерзание", чтобы заставить Украину как можно быстрее присоединиться к ЕС.

Также Сийярто пересказал якобы утверждение министра иностранных дел Германии о том, что Венгрия "должна решить, к какому клубу она хочет принадлежать".

В этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

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