Сербська частина Боснії хоче створити свою "прикордонну поліцію"

Лідер боснійських сербських сепаратистів Мілорад Додік оголосив про наміри ухвалити закон, який утворить "прикордонну поліцію" в Республіці Сербській – сербській частині Боснії і Герцеговині.

Про це, як пише "Європейська правда", він оголосив на своєму Х.

За словами Додіка, вище керівництво Республіки Сербської погодилося сформувати "прикордонну поліцію" відповідно до Дейтонських мирних угод, які поклали край війні 1992-1995 років.

"Також сформовано робочу групу, яка сьогодні провела перше засідання щодо розробки законів, які регулюватимуть роботу прикордонної поліції на території Республіки Сербської", – анонсував він.

Президент РС зауважив, що прикордонна поліція в ентитеті вже існувала у 1996-2000 роках, але після цього була ліквідована та замінена прикордонною службою Боснії і Герцеговини.

Додік, президент автономної Республіки Сербської, вже ініціював низку законів, що обмежують повноваження влади БіГ і порушують її конституцію, створюючи найбільшу конституційну кризу в балканській країні з часів закінчення війни 1990-х років.

На цьому тлі засудили у першій інстанції судом БіГ до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність за неповагу до рішень верховного представника БіГ, якого призначає ООН.

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