Сербская часть Боснии хочет создать свою "пограничную полицию"

Лидер боснийских сербских сепаратистов Милорад Додик объявил о намерениях принять закон, который образует "пограничную полицию" в Республике Сербской – сербской части Боснии и Герцеговины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он объявил на своем Х.

По словам Додика, высшее руководство Республики Сербской согласилось сформировать "пограничную полицию" в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, которые положили конец войне 1992-1995 годов.

"Также сформирована рабочая группа, которая сегодня провела первое заседание по разработке законов, которые будут регулировать работу пограничной полиции на территории Республики Сербской", – анонсировал он.

Президент РС отметил, что пограничная полиция в энтитете уже существовала в 1996-2000 годах, но после этого была ликвидирована и заменена пограничной службой Боснии и Герцеговины.

Додик, президент автономной Республики Сербской, уже инициировал ряд законов, ограничивающих полномочия власти БиГ и нарушающих ее конституцию, создавая крупнейший конституционный кризис в балканской стране со времен окончания войны 1990-х годов.

На этом фоне приговорили в первой инстанции судом БиГ к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неуважение к решениям верховного представителя БиГ, которого назначает ООН.

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