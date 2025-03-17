Премʼєр Ірландії засудив антимігрантські заяви Конора Макгрегора в Білому домі

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін засудив антиімміграційні коментарі колишнього чемпіона боїв Конора Макгрегора, які він зробив під час візиту до Білого дому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У понеділок Макгрегор, 36-річний колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), заявив, що "Ірландія стоїть на порозі втрати своєї ірландськості", а "нелегальний імміграційний рекет" нібито "спустошує країну".

Він додав, що приїхав у США, аби "порушити цю проблему та висвітлити її", а також почути думки Трампа стосовно нелегальної міграції.

Ірландський премʼєр назвав заяви Макгрегора неправильними і такими, що "не відображають дух Дня святого Патріка або погляди народу Ірландії".

"День святого Патріка в усьому світі – це день, вкорінений у спільноті, людяності, дружбі і спілкуванні", – додав Мартін.

Минулого тижня американський президент назвав Макгрегора одним зі своїх улюблених ірландців попри те, що його було визнано винним у зґвалтуванні в цивільному судовому процесі.

Раніше боєць говорив, що розглядає можливість балотуватися в президенти Ірландії на виборах 2026 року.

Імміграція є важливою темою в Ірландії, куди багато іммігрантів прибувають з Північної Ірландії, нелегально діставшись британської території.