Премʼєр Ірландії засудив антимігрантські заяви Конора Макгрегора в Білому домі
Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін засудив антиімміграційні коментарі колишнього чемпіона боїв Конора Макгрегора, які він зробив під час візиту до Білого дому.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.
У понеділок Макгрегор, 36-річний колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), заявив, що "Ірландія стоїть на порозі втрати своєї ірландськості", а "нелегальний імміграційний рекет" нібито "спустошує країну".
Він додав, що приїхав у США, аби "порушити цю проблему та висвітлити її", а також почути думки Трампа стосовно нелегальної міграції.
Ірландський премʼєр назвав заяви Макгрегора неправильними і такими, що "не відображають дух Дня святого Патріка або погляди народу Ірландії".
"День святого Патріка в усьому світі – це день, вкорінений у спільноті, людяності, дружбі і спілкуванні", – додав Мартін.
Минулого тижня американський президент назвав Макгрегора одним зі своїх улюблених ірландців попри те, що його було визнано винним у зґвалтуванні в цивільному судовому процесі.
Раніше боєць говорив, що розглядає можливість балотуватися в президенти Ірландії на виборах 2026 року.
Імміграція є важливою темою в Ірландії, куди багато іммігрантів прибувають з Північної Ірландії, нелегально діставшись британської території.