До Ірландії прибула рекордна за 17 років кількість людей

В Ірландію за рік з квітня 2023 по квітень 2024 року прибули 149,2 тисячі людей, що стало найбільшим за майже два десятиліття показником.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RTE, свідчать дані Центрального статистичного управління Ірландії.

З-поміж іммігрантів, які в’їхали до Ірландії протягом року до квітня 2024 року, 30 тисяч є ірландцями, 27 тисяч – громадяни інших країн ЄС і 5400 – громадяни Великої Британії. Решта 86,8 тисячі – громадяни інших держав.

За інформацією Центрального статистичного управління, в Ірландії третій раз поспіль фіксують рік, коли імміграція перевищує 100 тисяч людей.

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Водночас в Ірландії за той же період спостерігалась найбільша з 2015-го еміграція: з країни виїхали понад 69 тисяч людей, тоді як за період роком раніше – 64 тисячі. З них понад 15 тисяч виїхали до Британії, а майже 11 тисяч – до Австралії.

Природний приріст населення в Ірландії за квітень 2023 – квітень 2024 року становив 19,4 тисячі: у цей час народились 54,2 тисячі й померли 34,8 тисячі людей.

Нагадаємо, населення Ірландії у 2021 році вперше за 170-річчя перевищило п’ять мільйонів людей.

У Нідерландах тим часом оцінюють кількість населення в понад 18 мільйонів.