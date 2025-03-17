Премьер Ирландии осудил антимигрантские заявления Конора Макгрегора в Белом доме

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил антииммиграционные комментарии бывшего чемпиона боев Конора Макгрегора, которые он сделал во время визита в Белый дом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В понедельник Макгрегор, 36-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что "Ирландия стоит на пороге потери своей ирландскости", а "нелегальный иммиграционный рэкет" якобы "опустошает страну".

Он добавил, что приехал в США, чтобы "поднять эту проблему и осветить ее", а также услышать мнения Трампа относительно нелегальной миграции.

Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".

"День святого Патрика во всем мире – это день, укоренившийся в сообществе, человечности, дружбе и общении", – добавил Мартин.

На прошлой неделе американский президент назвал Макгрегора одним из своих любимых ирландцев, несмотря на то, что он был признан виновным в изнасиловании в гражданском судебном процессе.

Ранее боец говорил, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты Ирландии на выборах 2026 года.

Иммиграция является важной темой в Ирландии, куда многие иммигранты прибывают из Северной Ирландии, нелегально добравшись до британской территории.