Премьер Ирландии осудил антимигрантские заявления Конора Макгрегора в Белом доме
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил антииммиграционные комментарии бывшего чемпиона боев Конора Макгрегора, которые он сделал во время визита в Белый дом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.
В понедельник Макгрегор, 36-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что "Ирландия стоит на пороге потери своей ирландскости", а "нелегальный иммиграционный рэкет" якобы "опустошает страну".
Он добавил, что приехал в США, чтобы "поднять эту проблему и осветить ее", а также услышать мнения Трампа относительно нелегальной миграции.
Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".
"День святого Патрика во всем мире – это день, укоренившийся в сообществе, человечности, дружбе и общении", – добавил Мартин.
На прошлой неделе американский президент назвал Макгрегора одним из своих любимых ирландцев, несмотря на то, что он был признан виновным в изнасиловании в гражданском судебном процессе.
Ранее боец говорил, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты Ирландии на выборах 2026 года.
Иммиграция является важной темой в Ирландии, куда многие иммигранты прибывают из Северной Ирландии, нелегально добравшись до британской территории.