Трамп перед розмовою з Путіним: багато елементів мирної угоди щодо України вже узгоджені
Президент США Дональд Трамп перед телефонною розмовою з господарем Кремля Владіміром Путіним заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України вже ужгоджені.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав, що його розмова з Путіним відбудеться у вівторок, 18 березня, а також додав, що "з нетерпінням" чекає на цю розмову.
"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити", – зазначив президент США.
За його словами, "тисячі молодих солдатів та інших людей гинуть" у цій війні, і "цьому має бути покладений край".
Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.
У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.