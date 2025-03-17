Укр Рус Eng

Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок

Новини — Понеділок, 17 березня 2025, 07:09 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує поспілкуватися з очільником Кремля Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що планує обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", – сказав він.

Американський президент сказав, що хоче побачити, "чи зможемо ми покласти край цій війні".

"Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", – вважає Трамп.

Відповідаючи журналістам щодо питання територіальних поступок, Трамп сказав, що мова на переговорах буде йти "про землю", а також про "електростанції".

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф, як відомо, був у Росії та мав зустріч із Владіміром Путіним минулого тижня, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля, та що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

Віткофф висловив переконання, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Путін Мирні переговори Війна з РФ
Реклама: