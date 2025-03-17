Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок

Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує поспілкуватися з очільником Кремля Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що планує обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", – сказав він.

Американський президент сказав, що хоче побачити, "чи зможемо ми покласти край цій війні".

"Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", – вважає Трамп.

Відповідаючи журналістам щодо питання територіальних поступок, Трамп сказав, що мова на переговорах буде йти "про землю", а також про "електростанції".

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф, як відомо, був у Росії та мав зустріч із Владіміром Путіним минулого тижня, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля, та що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

Віткофф висловив переконання, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.