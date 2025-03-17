Білий дім вважає, що світ зараз "максимально близький" до миру в Україні

У Білому домі стверджують, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

Про це на брифінгу 17 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє "Європейська правда".

На думку Лівітт, "ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз".

"І президент (Трамп. – Ред.), як ви знаєте, сповнений рішучості її укласти", – додала вона.

Пізніше речниця Білого дому на питання про можливість запровадження подальших санкцій проти Росії заявила, що Трамп, "безумовно, готовий це зробити, якщо це буде необхідно".

Водночас Лівітт заявила, що не буде "випереджати заяв" президента США в оголошеннях конкретних заходів.

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.