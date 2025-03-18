Трамп перед разговором с Путиным: многие элементы мирного соглашения по Украине уже согласованы

Президент США Дональд Трамп перед телефонным разговором с хозяином Кремля Владимиром Путиным заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже согласованы.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что его разговор с Путиным состоится во вторник, 18 марта, а также добавил, что "с нетерпением" ждет этого разговора.

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать", – отметил президент США.

По его словам, "тысячи молодых солдат и других людей гибнут" в этой войне, и "этому должен быть положен конец".

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости " заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.