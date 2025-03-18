Трамп знову розповів, як "рятує" українських військових з оточення

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час своєї розмови з кремлівським правителем говоритиме про українських військових, які, як стверджує очільник Білого дому, опинились в оточенні.

Про це Трамп заявив у спілкуванні з журналістами під час відвідин Кеннеді Центру, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент стверджує, що йому вдалось "переконати" російську сторону "поки що нічого не робити".

"Я буду говорити з президентом Путіним, щоб врятувати українських солдатів, які перебувають у дуже складній ситуації. Вони оточені російськими військами. Якби не я, їх би вже не було", – сказав Трамп.

При цьому Трамп вірить, що йому вдасться домовитись про мирну угоду між Україною і РФ.

Варто зазначити, що, згідно з даними українського Генштабу, Сили оборони України не перебувають в оточенні на жодній з ділянок фронту, зокрема й у Курській області РФ.

Минулого тижня Трамп заявляв, що зараз "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому становищі", ймовірно, маючи на увазі останні події у Курській області РФ.

Водночас, за даними естонської розвідки, Україна організовано виводить війська з Курської області.