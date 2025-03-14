Трамп розповів деталі "продуктивної розмови" з Путіним

Американський президент Дональд Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля Владіміром Путіним у четвер, 13 березня.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, цитує "Європейська правда".

Трамп заявив, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

"Вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися", – сказав він.

Водночас він зазначив, що зараз "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні", ймовірно, маючи на увазі останні події у Курській області РФ.

"Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!!!", – написав він.

Зазначимо, Трамп не уточнив, чи відбулася у рамках цих переговорів також його особиста розмова з очільником Кремля. Напередодні у Москві перебував спецпосланець Трампа Стів Віткофф. У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".