Розвідка Естонії: Україна організовано виводить війська з Курської області

Розвідка Естонії підтвердила, що Україна поступово виводить військовий контингент із Курської області РФ, а також розповіла про ситуацію на Донецькому напрямку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, якого цитує ERR.

Естонський розвідник розповів, що наразі у російсько-українській війні найбільш активні дії відбуваються у Курській області. Він зазначив, що Естонія може підтвердити: наразі спостерігається "організоване виведення українського контингенту з Курської області".

Водночас розвідувальний центр країни не має інформації про те, що РФ значно збільшила свій контингент на Курському напрямку за останні місяці.

"Дії українських Збройних Сил також свідчать про те, що керівництвом ЗСУ було прийнято рішення про відхід з Курського напрямку", – сказав він.

Скриншот: DeepState

Кессельманн зазначив, що в Курській області все ще тривають затяжні бої, які дозволять вивести українські підрозділи.

Також за його словами, у ЗМІ спостерігається масована російська пропагандистська кампанія.

Говорячи про інші напрямки, Кессельманн повідомив, що Росія продовжує тиснути на Донецьку область, зокрема у напрямку Покровська.

Скриншот: DeepState

10 березня розвідка Великої Британії писала, що українські сили оборони провели низку контратакувальних дій в районі Покровська Донецької області, водночас у Курській області армія РФ чинить тиск на українські підрозділи.

13 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники атакували позиції Сил оборони 84 рази на 10 напрямках фронту. Найгарячіший – Покровський напрямок, а також тривають бої на Курщині, де протягом дня відбили п'ять атак ворога.

14 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що зараз "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні", ймовірно, маючи на увазі останні події у Курській області РФ.