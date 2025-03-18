Угорщина блокує висновки саміту ЄС щодо України: це "суперечить стратегічним інтересам"

Угорщина не підтримає висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, включаючи ініціативу верховної представниці Євросоюзу з закордонних справ Каї Каллас, бо це "суперечить стратегічним інтересам" Будапешта.

Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Бока підкреслив, що частина проєкту висновків Євроради, яка стосується України, не відповідає стратегічному баченню Угорщини щодо європейської безпеки.

"Угорщина не може підтримати частину висновку Європейської ради щодо України в цілому, в тому числі ту, де йдеться про ініціативу Каї Каллас щодо України", – сказав Янош Бока.

"Частина, яка стосується України, в кількох пунктах суперечить стратегічним інтересам і стратегічному баченню Угорщини щодо того, як створити нову архітектуру європейської безпеки", – додав він.

За словами угорського міністра, "Угорщина не може підтримати висновки щодо України в нинішньому вигляді".

"Дуже малоймовірно, що ми знайдемо новий консенсус 27 країн-членів ЄС щодо будь-якого тексту. Я думаю, що найімовірніше повториться сценарій 6 березня, коли у висновках буде лише згадка про дискусію щодо України, і буде інший текст, підтриманий переважною більшістю країн-членів ЄС", – підкреслив Бока.

Раніше джерела "ЄвроПравди" повідомляли, що на непублічних перемовинах щодо тексту висновків Європейської ради 20-21 березня Угорщина знову вимагає виключити з нього згадку про підтримку України.

Напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила, що ЄС хоче надати військову допомогу Україні на 40 млрд євро – відповідний проєкт буде у порядку денному Євроради 20 березня і його підтримка має бути відображена у висновках саміту лідерів ЄС.

6 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.