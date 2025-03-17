Каллас підтвердила, що ЄС хоче надати військову допомогу Україні на 40 млрд євро

Ініціатива високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо пакета термінової військової допомоги має в планах надання Україні зброї, боєприпасів та інших типів допомоги на 40 млрд євро.

Про це заявила сама Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 17 березня, передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас наголосила, що Європейський Союз обговорює її ініціативу з надання Україні військової допомоги на загальну суму в 40 млрд євро, яка отримала широку політичну підтримку з боку держав ЄС.

"Щодо України, існує широка політична підтримка оборонної ініціативи у розмірі 40 мільярдів (євро). Звичайно, зараз дискусія точиться навколо деталей. На минулому засіданні Європейської ради (6 березня. – Ред.) ми отримали висновки, що нам потрібно швидко просуватися з цією ініціативою, і ми провели ще деяку роботу над цим питанням", – повідомила Кая Каллас.

Вона додала, що "всі присутні за столом розуміли, що ми повинні продемонструвати нашу рішучість прямо зараз і підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе".

Як повідомлялося, великий пакет військової допомоги Україні, який запропонувала Кая Каллас, буде обговорений на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня.

Варто зауважити, що 17 березня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто ще раз заявив, що буде протистояти пропозиціям Брюсселя щодо підтримки України.

Більше про можливі коаліції держав ЄС, які готові допомагати Україні, читайте в матеріалі Сергія Сидоренка: "Коаліція рішучих" для України та ЄС. Як новий безпековий союз має врятувати довіру до Брюсселя