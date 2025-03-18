Венгрия блокирует выводы саммита ЕС по Украине: это "противоречит стратегическим интересам"

Венгрия не поддержит выводы Европейского совета по помощи Украине, включая инициативу верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, потому что это "противоречит стратегическим интересам" Будапешта.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Бока подчеркнул, что часть проекта выводов Евросовета, которая касается Украины, не соответствует стратегическому видению Венгрии относительно европейской безопасности.

"Венгрия не может поддержать часть заключения Европейского совета по Украине в целом, в том числе ту, где говорится об инициативе Каи Каллас по Украине", – сказал Янош Бока.

"Часть, которая касается Украины, в нескольких пунктах противоречит стратегическим интересам и стратегическому видению Венгрии по поводу того, как создать новую архитектуру европейской безопасности", – добавил он.

По словам венгерского министра, "Венгрия не может поддержать выводы по Украине в нынешнем виде".

"Очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус 27 стран-членов ЕС по любому тексту. Я думаю, что вероятнее всего повторится сценарий 6 марта, когда в выводах будет лишь упоминание о дискуссии по Украине, и будет другой текст, поддержанный подавляющим большинством стран-членов ЕС", – подчеркнул Бока.

Ранее источники "ЕвроПравды" сообщали, что на непубличных переговорах по тексту выводов Европейского совета 20-21 марта Венгрия снова требует исключить из него упоминание о поддержке Украины.

Накануне главный дипломат ЕС Кая Каллас подтвердила, что ЕС хочет предоставить военную помощь Украине на 40 млрд евро – соответствующий проект будет в повестке дня Евросовета 20 марта и его поддержка должна быть отражена в выводах саммита лидеров ЕС.

6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.