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64% німців проти надання ракет Taurus Україні

Новини — Вівторок, 18 березня 2025, 14:11 — Іванна Костіна

Майже дві третини німців виступають проти надання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це свідчать результати опитування Forsa для ntv, повідомляє "Європейська правда".

Лише меншість у 30% німців виступає за те, щоб Німеччина поставила Україні крилаті ракети Taurus. Більшість у 64% продовжує виступати проти такої поставки.

Лише прихильники "Зелених" у більшості підтримують постачання ракет. Серед виборців консервативного блоку ХДС/ХСС майбутнього канцлера Фрідріха Мерца прибічників такого постачання 44%.

Серед прихильників майбутніх партнерів по коаліції, ХДС/ХСС та СДПН, більшість виступають проти постачання Taurus.

Прихильники "Альтернативи для Німеччини" продовжують виступати проти постачання крилатих ракет в Україну найбільш рішуче – проти цілих 92%.

Перед виборами 23 лютого Фрідріх Мерц заявляв про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus.

Україна розраховує на допомогу Мерца – президент Володимир Зеленський заявляв, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться".

Водночас чинний канцлер Олаф Шольц, чия Соціал-демократична партія веде коаліційні переговори з блоком Мерца, послідовно виступав проти передачі крилатих ракет Україні.

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