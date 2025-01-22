Зеленський розраховує, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться"

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб після виборів у Німеччині політика нової влади у питанні членства України в НАТО і постачання далекобійної зброї змінилася.

Про це він заявив у Давосі на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради 21 січня, повідомляє "Європейська правда".

Президент зауважив, що не хотів би, аби політика Німеччини щодо України після виборів, що пройдуть 23 лютого, повністю змінилась. Він пояснив, що допомога, яку надала Україні теперішня німецька влада, була значною.

"Хоч Німеччина не підтримувала наш курс в НАТО, але підтримувала нас зброєю, і другий за обсягом пакет (допомоги) після Сполучених Штатів – за Німеччиною", – пояснив президент.

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Водночас Володимир Зеленський висловив віру у те, що "в деяких речах може щось зміниться".

"Ми хотіли отримати ракети (Taurus). Але це як з НАТО. Це політика керівництва Німеччини, вони були проти. Я не знаю, чи нова політика змінить ці два напрямки… В будь-якому випадку, ми будемо працювати над цим", – сказав глава держави.

Дострокові вибори у Німеччині заплановані на 23 лютого. За даними соціологічних опитувань найбільші шанси на перемогу має опозиційний союз ХДС/ХСС з Фрідріхом Мерцом на чолі.

ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.

На зустрічі з Мерцом в грудні Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності".

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