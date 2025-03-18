64% немцев против предоставления ракет Taurus Украине

Почти две трети немцев выступают против предоставления Украине крылатых ракет Taurus

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa для ntv, сообщает "Европейская правда".

Лишь меньшинство в 30% немцев выступает за то, чтобы Германия поставила Украине крылатые ракеты Taurus. Большинство в 64% продолжает выступать против такой поставки.

Только сторонники "Зеленых" в большинстве поддерживают поставки ракет. Среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС будущего канцлера Фридриха Мерца сторонников такой поставки 44%.

Среди сторонников будущих партнеров по коалиции, ХДС/ХСС и СДПГ, большинство выступают против поставки Taurus.

Сторонники "Альтернативы для Германии" продолжают выступать против поставок крылатых ракет в Украину наиболее решительно – против целых 92%.

Перед выборами 23 февраля Фридрих Мерц заявлял о намерении изменить политику Берлина в отношении поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

Украина рассчитывает на помощь Мерца – президент Владимир Зеленский заявлял, что в новой политике Германии в отношении Украины "что-то изменится".

В то же время действующий канцлер Олаф Шольц, чья Социал-демократическая партия ведет коалиционные переговоры с блоком Мерца, последовательно выступал против передачи крылатых ракет Украине.