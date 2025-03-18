Уряд Латвії вирішив частково закрити КПП на кордонах з РФ і Білоруссю

Уряд Латвії ухвалив рішення часткового закриття з 19 березня прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Перетин кордону в цих трьох пунктах буде можливий лише на автомобілях для посилення системи прикордонної безпеки та спрощення прикордонного контролю..

Міністерство внутрішніх справ запропонувало уряду частково закрити пункти пропуску після аналізу послуг, який проводився протягом тривалого часу, пояснив міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс. Прикордонний пункт пропуску "Патернієкі" довелося закрити на кілька годин вже в неділю, 16 березня, щоб запобігти можливому нелегальному перетину кордону, про що раніше повідомила прикордонна служба.

Міністр Козловскіс зазначив на засіданні уряду, що тенденції, які свого часу призвели до необхідності закриття кордону у Фінляндії, спостерігаються в Латвії вже тиждень.

Крім того, кількість мігрантів, які намагаються нелегально потрапити в країну, в останні дні зросла і в Литві, зазначив міністр.

В анотації до наказу МВС звернуло увагу на досвід Фінляндії в питанні закриття фінсько-російського кордону.

Припускаючи, що Росія може спробувати повторити тактику гібридної війни на кордоні з Фінляндією, щоб спровокувати сценарій міграційної кризи, як це вже було на кордоні Білорусі з країнами-членами Європейського Союзу, для Латвії важливо вжити єдиних заходів щодо ефективності організації прикордонного контролю як на латвійсько-білоруському, так і на латвійсько-російському кордоні, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Козловскіс підкреслив, що кордон не закривається повністю, але його можна буде перетинати механізованим транспортом. Це рішення не впливає на обов'язки митного контролю проводити прикордонні перевірки, а також розглядати заяви про надання притулку, зазначили в МВС.

Козловскіс зазначив, що це рішення є "принципом обережності" перед лицем збільшеного потоку мігрантів на кордоні.

Прикордонні переходи "Сілене" на латвійсько-білоруському кордоні, "Вієнтулі" та "Педедзе" на латвійсько-російському кордоні, які були закриті з 2023 року, залишаться повністю закритими. Рішення було прийнято з огляду на війну, розпочату Росією в Україні, та гібридну війну, розпочату Білоруссю проти сусідніх країн.