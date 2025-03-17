У Латвії через наплив мігрантів хочуть частково закрити КПП на кордоні з Білоруссю

Контрольно-пропускний пункт "Патернієкі" в Краславському краї Латвії на кордоні з Білоруссю хочуть частково закрити, щоб запобігти можливому незаконному перетину кордону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM+.

Держприкордонохорона Латвії звернеться до уряду з проханням тимчасово частково закрити пункт, дозволивши в'їзд тільки автомобілям, повідомив начальник Держприкордонохорони Гунтіс Пуятс.

За словами Пуятса, КПП закрили наприкінці минулого тижня, бо побачили наближення людей, схожих на іноземців, які хотіли незаконно перетнути кордон. Крім того, на кордон прибули чотири іммігранти. Під час розмови з ними стало зрозуміло, що потік може бути ще більшим.

Щоб запобігти можливій ескалації подій, пункт пропуску закрили. Близько опівночі в неділю прикордонний пункт відновив роботу. Ймовірні порушники поїхали.

Начальник Держприкордонохорони Латвії визнав, що пункт пропуску "Патернієкі" може бути закритий повністю, але наразі можливе його часткове закриття.

Уряд вже у вівторок, 18 березня, може розглянути можливість заборонити перетинати кордон пішки і на велосипедах, дозволивши перетин тільки на автомобілях.

Пункт може бути закритий на шість місяців, а якщо потік порушників стане критичним, Держприкордонохорона Латвії може попросити закрити його зовсім.

Пуятс також наголосив, що це перший випадок, коли будь-який прикордонний пункт було закрито негайно. Раніше були подібні сигнали, і Держприкордонохорона Латвії була готова закрити пункт, але в цьому не було необхідності.

Пуятс зазначив, що в майбутньому не можна виключати скупчення великої кількості людей біля кордонів Латвії. "Наразі дуже велика кількість порушників прямує в бік Польщі. Ми не виключаємо, що в якийсь момент ці потоки можуть бути перенаправлені в Латвію", – сказав він.

Нагадаємо, у 2023 році президент Латвії заявляв про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.

А в 2023-24 роках закривали пункт "Сілене" на кордоні Латвії з Білоруссю.