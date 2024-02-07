Укр Рус Eng

Латвія не відкриватиме пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

Середа, 7 лютого 2024, 08:59

Уряд Латвії ухвалив рішення не відкривати з 11 лютого пункт пропуску "Сілене" на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МВС Латвії.

Рішення ухвалили з огляду на необхідність запобігання незаконному перетину латвійсько-білоруського кордону, а також можливій загрозі внутрішній безпеці Латвії, зазначає відомство.

Водночас, йдеться в повідомленні, посилений режим охорони кордону не буде продовжено, враховуючи успішні зусилля щодо зменшення кількості спроб нелегального перетину кордону на латвійсько-білоруському кордоні, де кількість спроб незаконного перетину була мінімальною.

"Слід зазначити, що в разі необхідності посилений режим роботи системи прикордонного спостереження може бути відновлений негайно", – вказує МВС Латвії.

Через різке збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону у 2023 році Латвія оголосила про посилений режим охорони кордону терміном на шість місяців з 11 серпня 2023 року до 10 лютого 2024 року на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського та Даугавпілського самоврядувань.

Рішення про призупинення роботи пункту перетину кордону в "Сілене" також враховувало фінський досвід закриття пунктів перетину кордону на кордоні з РФ через значне збільшення кількості мігрантів на цих КПП.

Напередодні повідомляли, що комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два пункти пропуску на білоруському кордоні і вжити заходів для скорочення поїздок між двома країнами.

Загалом чотири КПП на кордоні з Білоруссю нині залишаються відкритими після того, як Литва закрила два пункти пропуску в серпні минулого року.

Раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Білорусь