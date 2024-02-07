Латвія не відкриватиме пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії ухвалив рішення не відкривати з 11 лютого пункт пропуску "Сілене" на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МВС Латвії.

Рішення ухвалили з огляду на необхідність запобігання незаконному перетину латвійсько-білоруського кордону, а також можливій загрозі внутрішній безпеці Латвії, зазначає відомство.

Водночас, йдеться в повідомленні, посилений режим охорони кордону не буде продовжено, враховуючи успішні зусилля щодо зменшення кількості спроб нелегального перетину кордону на латвійсько-білоруському кордоні, де кількість спроб незаконного перетину була мінімальною.

"Слід зазначити, що в разі необхідності посилений режим роботи системи прикордонного спостереження може бути відновлений негайно", – вказує МВС Латвії.

Через різке збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону у 2023 році Латвія оголосила про посилений режим охорони кордону терміном на шість місяців з 11 серпня 2023 року до 10 лютого 2024 року на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського та Даугавпілського самоврядувань.

Рішення про призупинення роботи пункту перетину кордону в "Сілене" також враховувало фінський досвід закриття пунктів перетину кордону на кордоні з РФ через значне збільшення кількості мігрантів на цих КПП.

Напередодні повідомляли, що комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два пункти пропуску на білоруському кордоні і вжити заходів для скорочення поїздок між двома країнами.

Загалом чотири КПП на кордоні з Білоруссю нині залишаються відкритими після того, як Литва закрила два пункти пропуску в серпні минулого року.

Раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.