У Білому домі кажуть, що розмова Трампа та Путіна проходить добре

Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін спілкуються вже понад годину.

Про це повідомив заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно у Х, пише "Європейська правда".

Скавіно заявив, що розмова Трампа та Путіна розпочалася о 10:00 (16:00 за Києвом).

"Розмова проходить добре і все ще триває", – запевнив заступник керівника апарату Білого дому.

ДОПОВНЕНО О 17:20. Телеканал CNN пише, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо також перебувають у Білому домі.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати", хоча, переконаний він, "ми стали ближчими" до нього, ніж "були два тижні тому".