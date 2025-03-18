У Білому домі кажуть, що розмова Трампа та Путіна проходить добре
Новини — Вівторок, 18 березня 2025, 17:10 —
Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін спілкуються вже понад годину.
Про це повідомив заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно у Х, пише "Європейська правда".
Скавіно заявив, що розмова Трампа та Путіна розпочалася о 10:00 (16:00 за Києвом).
"Розмова проходить добре і все ще триває", – запевнив заступник керівника апарату Білого дому.
ДОПОВНЕНО О 17:20. Телеканал CNN пише, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо також перебувають у Білому домі.
У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.
А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати", хоча, переконаний він, "ми стали ближчими" до нього, ніж "були два тижні тому".