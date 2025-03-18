Рубіо: ми стали ближчими до миру, ніж були два тижні тому

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати", хоча, переконаний він, "ми стали ближчими" до нього, ніж "були два тижні тому".

Як повідомляє "Європейська правда", про це держсекретар сказав в інтерв’ю радіо Fox News, яке наводить пресслужба Держдепу.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна, яку РФ розв’язала проти України, закінчилась якомога швидше.

"Тобто я вважаю, що є над чим працювати, але ми ближчі (до досягнення миру. – Ред.), ніж були два тижні тому чи пів року тому", – сказав Рубіо.

За його словами, минулого тижня в Саудівській Аравії "ми отримали хорошу підтримку" з боку України запропонованого Трампом плану.

"Вони погодилися припинити стрілянину і заморозити все, що відбувається, і ми зможемо почати розмову про те, як покласти цьому край назавжди. І тепер ми маємо отримати щось подібне від росіян", – зазначив Рубіо.

Він також згадав про візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви, де той зустрічався з господарем Кремля Владіміром Путіним.

"Він повернувся з певною інформацією, але ми дізнаємося більше завтра після того, як президент поговорить з Путіним. І, сподіваюся, ми будемо в кращому становищі", – додав держсекретар.

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.