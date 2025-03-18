В Белом доме говорят, что разговор Трампа и Путина проходит хорошо

Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин общаются уже более часа.

Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в Х, пишет "Европейская правда".

Скавино заявил, что разговор Трампа и Путина начался в 10:00 (16:00 по Киеву).

"Разговор проходит хорошо и все еще продолжается", – заверил заместитель руководителя аппарата Белого дома.

ДОПОЛНЕНО В 17:20. Телеканал CNN пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио также находятся в Белом доме.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине "нужно еще много работать", хотя, убежден он, "мы стали ближе" к нему, чем "были две недели назад".