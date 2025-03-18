В Белом доме говорят, что разговор Трампа и Путина проходит хорошо
Новости — Вторник, 18 марта 2025, 17:10 —
Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин общаются уже более часа.
Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в Х, пишет "Европейская правда".
Скавино заявил, что разговор Трампа и Путина начался в 10:00 (16:00 по Киеву).
"Разговор проходит хорошо и все еще продолжается", – заверил заместитель руководителя аппарата Белого дома.
ДОПОЛНЕНО В 17:20. Телеканал CNN пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио также находятся в Белом доме.
В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.
А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине "нужно еще много работать", хотя, убежден он, "мы стали ближе" к нему, чем "были две недели назад".