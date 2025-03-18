Президент Чехії вірить, що в разі війни люди візьмуть до рук зброю

Президент Чехії Петр Павел вважає, що чеське суспільство готове взяти до рук зброю і стати на захист своєї країни у випадку війни.

Про це він заявив на безпековій конференції у Празі у вівторок, 18 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Павел висловив переконання, що "якщо станеться найгірше, ми будемо готові взяти в руки зброю і захистити країну".

Він також закликав протистояти думці, що краще домовитися з агресивною Росією навіть ціною поступок, ніж відстоювати свою честь.

"Якщо ми будемо плекати настрої, що домовитися, підкоритися – це краще, ніж захистити себе і зберегти свою честь і гідність, тоді буде важко об'єднати суспільство і докласти більше зусиль для нашої безпеки", – пояснив президент Чехії.

У звʼязку з цим Павел наголосив на важливості підтримувати Україну, "щоб забезпечити справедливий мир, щоб російська агресія не призвела до виконання всіх цілей агресора і, по суті, до капітуляції жертви".

Минулого тижня начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що країні потрібно посилити армію ще понад сімома тисячами військових у найближчі роки.

Чеська армія наразі налічує близько 23 600 солдатів, що є значно нижчим попередньої мети в 30 тисяч до 2030 року.

Тим часом чеський премʼєр-міністр Петр Фіала вважає, що витрати на оборону повинні бути збільшені щонайменше до 3% ВВП впродовж наступних кількох років.