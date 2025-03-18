Президент Чехии верит, что в случае войны люди возьмут в руки оружие

Президент Чехии Петр Павел считает, что чешское общество готово взять в руки оружие и встать на защиту своей страны в случае войны.

Об этом он заявил на конференции по безопасности в Праге во вторник, 18 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Павел выразил убеждение, что "если произойдет худшее, мы будем готовы взять в руки оружие и защитить страну".

Он также призвал противостоять мнению, что лучше договориться с агрессивной Россией даже ценой уступок, чем отстаивать свою честь.

"Если мы будем лелеять настроения, что договориться, подчиниться – это лучше, чем защитить себя и сохранить свою честь и достоинство, тогда будет трудно объединить общество и приложить больше усилий для нашей безопасности", – пояснил президент Чехии.

В связи с этим Павел подчеркнул важность поддерживать Украину, "чтобы обеспечить справедливый мир, чтобы российская агрессия не привела к выполнению всех целей агрессора и, по сути, к капитуляции жертвы".

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что стране нужно усилить армию еще более семью тысячами военных в ближайшие годы.

Чешская армия сейчас насчитывает около 23 600 солдат, что значительно ниже предыдущей цели в 30 тысяч к 2030 году.

Между тем чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что расходы на оборону должны быть увеличены как минимум до 3% ВВП в течение следующих нескольких лет.