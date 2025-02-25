У Чехії вважають, що витрати на оборону слід збільшити щонайменше до 3% ВВП

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала вважає, що витрати на оборону повинні бути збільшені щонайменше до 3% ВВП впродовж наступних кількох років.

Його слова цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Фіала заявив, що ці гроші повинні витрачатися мудро та ефективно.

"Європейський союз також повинен змінити свої фіскальні правила, щоб дозволити подальші величезні інвестиції в оборону і безпеку", – сказав він.

Чеський прем’єр-міністр переконаний, що невитрачені 93 млрд євро з фонду реконструкції могли б піти на його зміцнення.

Також Фіала вважає, що гроші від заморожених російських активів з усієї Європи повинні бути використані для подальшої військової підтримки України.

Звернемо увагу, що підвищення оборонних витрат стало пріоритетом у всьому блоці після того, як американський президент Дональд Трамп озвучив підвищену вимогу до союзників по НАТО витрачати на це 5% від ВВП.

Наприкінці лютого генсек НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з Трампом.

А нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці повинні "збільшити військові зусилля" у відповідь на війну між Україною і Росією, що триває.