Шольц висловився про розмову Трампа з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до повного припинення вогню між Росією та Україною на тлі розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF, про це Шольц сказав під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні 18 березня.

Шольц привітав заплановане утримання Росії від атак на енергетичну інфраструктуру в Україні як "перший важливий крок" на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні.

Також він привітав підготовку до припинення вогню на морі, про що Трамп говорив з Путіним.

"Наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якомога швидше", – підкреслив німецький канцлер.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Також Трамп та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Перед цією розмовою у Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.