Трамп і Путін домовилися про мирні переговори щодо України на Близькому Сході
Під час телефонної розмови американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".
У вівторок, 18 березня, Трамп і Путін говорили про "необхідність миру і припинення вогню у війні в Україні".
"Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією", – заявили у Білому домі.
Зазначається, що вони погодилися, що рух до миру "почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".
"Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході", – йдеться у заяві.
Окрім цього, Трамп та Путін обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.
Як розповіли у Білому домі, вони також обговорили необхідність "зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь і будуть взаємодіяти з іншими країнами для забезпечення якомога ширшого їх застосування".
"Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні переваги. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру", – зазначили у заяві.
У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.
Перед цією розмовою у Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.