Трамп і Путін домовилися про мирні переговори щодо України на Близькому Сході

Під час телефонної розмови американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

У вівторок, 18 березня, Трамп і Путін говорили про "необхідність миру і припинення вогню у війні в Україні".

"Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією", – заявили у Білому домі.

Зазначається, що вони погодилися, що рух до миру "почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".

"Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході", – йдеться у заяві.

Окрім цього, Трамп та Путін обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.

Як розповіли у Білому домі, вони також обговорили необхідність "зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь і будуть взаємодіяти з іншими країнами для забезпечення якомога ширшого їх застосування".

"Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні переваги. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру", – зазначили у заяві.

У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.

Перед цією розмовою у Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.