Зеленський: Путін відкинув пропозицію Трампа про повне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін фактично відкинув пропозицію глави Білого дому Трампа про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

Про це Зеленський написав в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у ніч на середу, 19 березня, дрони РФ атакували об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, "шахед" влучив у лікарню у Сумах.

"Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців...Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", – підкреслив український президент.

За його словами, ця атака свідчить про необхідність й надалі тиснути на Росію заради миру.

Зокрема, Зеленський вказав на необхідність запровадити нові санкції проти РФ, а також надавати допомогу Україні

"І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", – резюмував він.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".