Зеленский: Путин отверг предложение Трампа о полном прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин фактически отверг предложение главы Белого дома Трампа о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.

Об этом Зеленский написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в ночь на среду, 19 марта, дроны РФ атаковали объекты гражданской инфраструктуры, в частности, "шахед" попал в больницу в Сумах.

"Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев...Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", – подчеркнул украинский президент.

По его словам, эта атака свидетельствует о необходимости и в дальнейшем давить на Россию ради мира.

В частности, Зеленский указал на необходимость ввести новые санкции против РФ, а также оказывать помощь Украине

"И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", – резюмировал он.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".