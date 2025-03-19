Шольц і Макрон пообіцяли подальшу військову допомогу Україні на тлі вимог Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.

Про це йшлося після зустрічі лідерів Німеччини і Франції у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Ці коментарі з’явились на тлі інформації про те, що кремлівський правитель Владімір Путін вимагає зупинити поставки всієї іноземної військової допомоги Україні для укладення угоди про припинення вогню.

"Ми обидва згодні: Україна може покладатися на нас, Україна може покладатися на Європу, і ми їх не підведемо", – сказав Шольц після зустрічі з Макроном.

За словами німецького канцлера, "зрозуміло, що підтримка США була і залишається незамінною".

Тому "так важливо, щоб Вашингтон також продовжував надавати військову підтримку Україні", додав він.

Як відомо, Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.

Водночас господар Кремля назвав "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ" як вимогу для цього.

Тим часом Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з Путіним вони не торкались теми допомоги Україні.