Шольц и Макрон пообещали дальнейшую военную помощь Украине на фоне требований Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.

Об этом шла речь после встречи лидеров Германии и Франции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Эти комментарии появились на фоне информации о том, что кремлевский правитель Владимир Путин требует остановить поставки всей иностранной военной помощи Украине для заключения соглашения о прекращении огня.

"Мы оба согласны: Украина может полагаться на нас, Украина может полагаться на Европу, и мы их не подведем", – сказал Шольц после встречи с Макроном.

По словам немецкого канцлера, "понятно, что поддержка США была и остается незаменимой".

Поэтому "так важно, чтобы Вашингтон также продолжал оказывать военную поддержку Украине", добавил он.

Как известно, Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.

В то же время хозяин Кремля назвал "остановку принудительной мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ" как требование для этого.

Между тем Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не касались темы помощи Украине.