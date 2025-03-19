Трамп каже, що у розмові з Путіним не обговорювали допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з кремлівським правителем Владіміром Путіним вони не торкались теми допомоги Україні.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар з’явився після того, як у Кремлі заявили, що Путін вимагає припинити надання Україні військової допомоги та розвідданих для укладення угоди про "перемир’я".

У Трампа спитали, чи вимагав Путін зупинити військову допомогу Україні, що той відповів: "Він не робив цього".

"Ми не говорили про це взагалі. Ми обговорювали багато речей, але про допомогу взагалі не йшлося", – зазначив він.

Трамп назвав розмову з Путіним "чудовою", а також додав, що вони обговорили двосторонні відносини і розширення торгівлі.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".