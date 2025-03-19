ЄС та Британія працюють над прискоренням поставок зброї Україні до потенційного перемир’я

Велика Британія і Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну на тлі розмов про потенційне перемир’я у розв’язаній РФ війні.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє "Європейська правда".

Як розповів британський міністр, у вівторок він обговорив з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас можливість відправити в Україну додаткові військові поставки до того, як буде досягнуто широкого припинення бойових дій.

За його словами, цю ідею також порушували на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Канаді минулого тижня.

"Звичайно, ми маємо намір поставити Україну в максимально сильне становище у військовому та економічному плані. Ми хочемо, щоб запанував мир, але мир досягається завдяки силі, а це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб протистояти будь-яким перспективам повторного початку війни", – сказав Леммі.

Він також закликав Росію погодитися на "безумовне припинення вогню" і попередив, що не можна дозволити господарю Кремля Владіміру Путіну отримати вигоду з перемир'я, переозброївши свої збройні сили до встановлення повного миру.

"Ми хочемо припинення всіх бойових дій, а не періоду, протягом якого Путін зможе переозброїтися і знову почати діяти", – підкреслив глава британського МЗС.

Як відомо, Путін назвав "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ" своєю вимогою для зупинки бойових дій.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з Путіним 18 березня вони не обговорювали тему допомоги Україні.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.