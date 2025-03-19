ЕС и Британия работают над ускорением поставок оружия Украине до потенциального перемирия

Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину на фоне разговоров о потенциальном перемирии в развязанной РФ войне.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает "Европейская правда".

Как рассказал британский министр, во вторник он обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас возможность отправить в Украину дополнительные военные поставки до того, как будет достигнуто широкое прекращение боевых действий.

По его словам, эту идею также поднимали на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде на прошлой неделе.

"Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильное положение в военном и экономическом плане. Мы хотим, чтобы воцарился мир, но мир достигается благодаря силе, а это означает, что Украина должна занять максимально сильную позицию, чтобы противостоять любым перспективам повторного начала войны", – сказал Лэмми.

Он также призвал Россию согласиться на "безусловное прекращение огня" и предупредил, что нельзя позволить хозяину Кремля Владимиру Путину извлечь выгоду из перемирия, перевооружив свои вооруженные силы до установления полного мира.

"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, в течение которого Путин сможет перевооружиться и снова начать действовать", – подчеркнул глава британского МИД.

Как известно, Путин назвал "остановку принудительной мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ" своим требованием для остановки боевых действий.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не касались темы помощи Украине.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.