ЗМІ: США запевнили ЄС, що його долучатимуть до мирного врегулювання в Україні

Американські офіційні особи запевнили своїх європейських колег у тому, що Європейський Союз повинен буде брати участь у мирному врегулюванні щодо України.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, США нещодавно дали зрозуміти європейцям, що пріоритетом є припинення бойових дій у розв’язаній РФ війні та обговорення таких питань, як потенційні заходи безпеки для України після цього.

"Американські посадовці заявили своїм європейським колегам, що Європейському Союзу доведеться брати участь у будь-якій мирній угоді щодо України, оскільки Росія хоче звільнитися від санкцій, запроваджених блоком, в рамках угоди", – пише агентство, посилаючись на проінформовані джерела.

Як зазначає агентство, це може дати певну гарантію союзникам, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейської сторони, що може послабити Україну або безпеку Європи.

Крім того, офіційні особи США неодноразово заявляли союзникам, що санкції залишаться чинними до укладення угоди, і вони готові вжити заходів для посилення тиску на Кремль, якщо він не піде на співпрацю, зокрема в галузі енергетики.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.