СМИ: США заверили ЕС, что его будут привлекать к мирному урегулированию в Украине

Американские официальные лица заверили своих европейских коллег в том, что Европейский Союз должен будет участвовать в мирном урегулировании по Украине.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, США недавно дали понять европейцам, что приоритетом является прекращение боевых действий в развязанной РФ войне и обсуждение таких вопросов, как потенциальные меры безопасности для Украины после этого.

"Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что Европейскому Союзу придется участвовать в любом мирном соглашении по Украине, поскольку Россия хочет освободиться от санкций, введенных блоком, в рамках соглашения", – пишет агентство, ссылаясь на информированные источники.

Как отмечает агентство, это может дать определенную гарантию союзникам, которые опасаются, что США попытаются заключить соглашение без участия европейской стороны, что может ослабить Украину или безопасность Европы.

Кроме того, официальные лица США неоднократно заявляли союзникам, что санкции останутся в силе до заключения соглашения и они готовы принять меры для усиления давления на Кремль, если он не пойдет на сотрудничество, в частности в области энергетики.

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что глава России Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронов на украинские города.