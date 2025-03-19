Президент Євроради: Росія становить загрозу для всіх європейських країн
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн, незалежно від того, наскільки далеко вони від неї розташовані.
Про це Кошта сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, важливо, щоб "усі розуміли, що це колективна загроза".
"Звісно, найбільше Росія турбує сусідів – це само собою зрозуміло. Але важливо, щоб усі розуміли, що Росія є загрозою для всіх", – сказав президент Євроради.
На запитання, що можна зробити, щоб мобілізувати усі 27 країн-членів ЄС витрачати на оборону більше, Кошта відповів: "Ця загроза, з якою ми стикаємося, стосується всіх нас. І саме тому ми всі об'єднані в нашій підтримці України. Тому що захист України – це передова лінія нашої власної оборони".
Як відомо, саміт лідерів ЄС підтримав ідею фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.
Крім того, 20-21 березня лідери ЄС зберуться на саміт, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення своєї обороноздатності.